Mietpreise im Vergleich: Salzburg als zweitteuerste Stadt

Eine Immobilienplattform hat die Preise im Vorjahr in zwölf Städten verglichen. Der Westen ist weiter ein teures Pflaster für Mieter. In Salzburg liegt der Mietpreis bei 15,10 Euro je Quadratmeter. Nur Innsbruck ist noch teurer im Vergleich.

Das Portal immowelt.at hat die Angebote von Mietwohnungen österreichweit in zwölf Städten verglichen. Das Fazit: Der Markt in Wien beruhige sich. Im Westen geht die Preistreiberei aber munter weiter, allen voran in Innsbruck. Die Tiroler Landeshauptstadt verzeichnet den stärksten Mietanstieg um plus 6 Prozent auf 17,10 Euro je Quadratmeter. Das ist der Median-Preis (mittlerer Wert aller Angebote). Innsbruck sei damit weiterhin mit Abstand die teuerste Stadt Österreichs, heißt es in einer Mitteilung von immowelt.at. Die Gründe dafür sei nicht nur der begrenzte Platz in Innsbruck, sondern auch die gute wirtschaftliche Entwicklung und eine große Universität, die für anhaltendes Bevölkerungswachstum sorge. "Neben der steigenden Nachfrage wirken sich auch viele hochpreisige Neubauten und sanierte Objekte preistreibend auf den Wohnungsmarkt aus."

Hinter Innsbruck rangiert Salzburg. Hier sind die Mieten von 2018 auf 2019 um zwei Prozent gestiegen. Je Quadratmeter sind nun 15,10 Euro als mittlerer Wert aller inserierten Angebote ermittelt worden. "Tourismus, Kultur und ein großes Jobangebot machen auch Salzburg zu einem attraktiven Standort und zur zweitteuersten Stadt Österreichs." Teuer ist es auch in Vorarlberg. In Dornbirn zahlen Mieter im Median 14,80 Euro/Quadratmeter, in Bregenz stiegen die Mieten um 6 Prozent auf 14,20 Euro.

Wien ist im Vergleich dazu im oberen Mittelfeld (13,60 Euro) angesiedelt. "Tendenziell werden die Mieten in Österreich günstiger, je weiter östlich eine Stadt liegt. Mit 9,20 Euro verzeichnet Eisenstadt im Burgenland den niedrigsten Wert der Untersuchung und einen Rückgang von einem Prozent. Im oberösterreichischen Wels ging der mittlere Quadratmeterpreis gar um 4 Prozent von 9,90 Euro auf 9,50 Euro zurück."

Für diesen österreichweiten Vergleich wurden die inserierten Angebote auf immowelt.at herangezogen. Berücksichtigt wurden Angebote, die vermehrt nachgefragt wurden. "Die Preise geben den Median der 2018 und 2019 angebotenen Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmeter wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Mietpreise sind Gesamtmieten (Nettomieten inklusive Betriebskosten) bei Neuvermietung", heißt es in einer Aussendung.

Quelle: SN