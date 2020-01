Milchkonzern Meggle steigt bei der SalzburgMilch aus

Der Milchkonzern aus Bayern tritt 41,65 Prozent an den Milchhof Salzburg, die Tauernmilch und den Käsehof ab. Die drei bäuerlichen Genossenschaften halten damit künftig 100 Prozent der Anteile an der drittgrößten Molkerei Österreichs.

