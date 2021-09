Millimeterarbeit beim Rotgülden-Kraftwerk in Muhr

Die Salzburg AG investiert 7,3 Mill. Euro in das neue Kraftwerk Rotgülden. Am Mittwoch fand ein wichtiger Termin statt: Das 13,5 Tonnen schwere Turbinengehäuse wurde in das neue Krafthaus eingehoben. Durch den Umbau soll die Stromerzeugung erheblich gesteigert werden.

Im März startete die Salzburg AG mit dem Ausbau des Kraftwerks Rotgülden in Muhr. Das Kraftwerk stammt aus dem Jahr 1956 und erzeugt seitdem 6,1 GWh Strom pro Jahr. Durch die Verlegung des Krafthausstandortes um rund 2,3 Kilometer bachabwärts kann die Fallhöhe von derzeit 100 auf 180 Meter erhöht werden. Die Jahresstromerzeugung steigt dadurch um mehr als 4 GWh. Die Salzburg AG investiert 7,3 Mill. Euro. Das Einpassen des Gehäuses dauerte eine Stunde Gleichzeitig wird das ...