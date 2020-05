Millionen für schnelles Internet: Land sucht Lücken in der Versorgung per Umfrage

Während der Coronakrise haben viele Salzburger von Zuhause aus gearbeitet. Und wer hier nur eine langsame Internetverbindung hatte, ist vielfach verzweifelt.

Seit 2016 gibt es die Breitbandstrategie des Landes. Damit sollen Lücken in der Versorgung mit schnellem Internet geschlossen werden. Geld gibt es von Bund und Land. "Insgesamt wurden bereits 15 Millionen Euro für Salzburg bereitgestellt. In mehr als 85 Gemeinden werden rund 400 Glasfaserzugangspunkte realisiert", sagt Landesrat Josef Schwaiger. Die Datenautobahnen seien genauso wichtig wie jede andere Infrastruktur. In den Lungau floss bis dato an Bundesförderungen zirka eine Million Euro, im Pinzgau und Pongau sind es vier Millionen Euro und im Zentralraum, also insbesondere im Flachgau und im Tennengau, mehr als zehn Millionen Euro.

30 Projekte für eine bessere Breitbandanbindung laufen derzeit. Eines davon in Köstendorf. Dort werden seit rund zwei Monaten 11,7 Kilometer Kabel verlegt, um Privathaushalte und Firmen anzuschließen. Ende Juni soll alles fertig sein. Ein "Betroffener" ist Alfred Rieder im Ortsteil Tödtleinsdorf: "Derzeit dauert die Übermittlung einer technischen Zeichnung eine dreiviertel Stunde. Daher musste ich immer wieder ins Büro fahren." Die Baustelle in Tödtleinsdorf ist Teil eines Gesamtprojekts, das von Köstendorf bis nach Seekirchen reicht. Es ist auf drei Jahre anberaumt und kostet 3,1 Millionen Euro. Die Bewohner von insgesamt 550 Objekten sollen hier vom Datenhighway profitieren. Insgesamt werden mehr als 48 Kilometer Kabel verlegt.

Fabian Prudky, Breitbandbeauftragter des Landes Salzburg, sagt: "Es gibt noch ein paar lokale Lücken, die die Salzburger am besten kennen. Diese erheben wir durch eine Umfrage, die seit März läuft. 330 Rückmeldungen haben wir bereits erhalten, vor allem aus dem Flachgau. Bis Ende Mai haben alle noch die Gelegenheit, das Online-Formular auszufüllen und uns damit zu helfen, noch besser zu werden."

Quelle: SN