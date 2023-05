Millionenpleite wegen Ukraine-Kriegs: Schneiders Bekleidung in Salzburg schlittert in die Insolvenz

Der Ukraine-Krieg hat tiefe Spuren hinterlassen - durch "den Totalausfall von langjährigen guten Produktionsstandorten in der Ukraine". Für die Insolvenz macht das Unternehmen auch die Covidpandemie und gestiegene Kosten verantwortlich. Nun bangen 104 Beschäftigte um ihren Job. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Exklusive Damen- und Herrenbekleidung. Das ist die Welt von Schneiders Bekleidung mit Sitz in Salzburg-Liefering. Das Unternehmen ist aber nicht nur in Salzburg aktiv. In New York wird sogar ein Showroom betrieben.

Die Schneiders Bekleidung Gesellschaft m.b.H. in Salzburg-Liefering ist in die Insolvenz geschlittert. Am Montag wurde ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren beim Landesgericht Salzburg eingebracht - ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Das melden die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV.

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. "Den Gläubigern wird eine 20-prozentige Sanierungsplanquote angeboten - zahlbar binnen zweier Jahre ab Annahme des Sanierungsplans, nicht jedoch vor Rechtskraft der Bestätigung", heißt es.



Von der Insolvenz sind 255 Gläubiger betroffen

Das Unternehmen ist zahlungsunfähig. Von der Insolvenz sind 104 Beschäftigte und 255 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten sollen rund 13,4 Mill. Euro betragen (Buchwert). Dem stehen Vermögenswerte von 15,9 Mill. Euro gegenüber (Buchwert).

Lohnnähkapazitäten in der Ukraine fielen weg

Die Antragstellerin macht für die Insolvenz unter anderem Auswirkungen der Covid-Pandemie verantwortlich, die zu Umsatzrückgängen geführt habe. Zudem sah man sich mit gestiegenen Transport-, Rohstoff- und Energiekosten konfrontiert. Die Änderung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds mit Beginn des Kriegs in der Ukraine wirkte sich unmittelbar auf den Geschäftsbetrieb der Antragstellerin aus, da die Ukraine über einen hohen Anteil an den osteuropäischen Lohnnähkapazitäten verfügte. "Es folgte ein plötzlicher, flächendeckender Totalausfall von langjährigen guten Produktionsstandorten in der Ukraine", heißt es.



Bis 2018 stand die Gesellschaft im Eigentum der Gründerfamilie

Die Tätigkeit der Antragstellerin liegt in der Herstellung exklusiver Damen- und Herrenbekleidung im Bereich "Luxury Lifestyle" für den Indoor- und Outdoorbereich mit weltweitem Export. Die Produktion erfolgt durch externe Lohnnähereien. Das Unternehmen blickt auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurück. Im Jahr 1993 erfolgte die Gründung der Schneiders Bekleidung Gesellschaft m.b.H. Bis 2018 stand die Gesellschaft im Eigentum der Gründerfamilie. Die heutigen Gesellschafter sind Geschäftsführer Wolfgang Binder (45 Prozent) und die Peter Wagner GmbH (55 Prozent).



Von Amadeus Fashion bis zur Habsburg Kleidermanufaktur

Das Stammhaus samt drei weiteren Filialen wird in Salzburg, eine Filiale wird in Wien betrieben. Die Tochtergesellschaften betreiben Filialen in Bernau am Chiemsee sowie einen Showroom in New York. Zu den Beteiligungen (100 Prozent) gehören unter anderem die Amadeus Fashion GmbH und die Habsburg Kleidermanufaktur GmbH.