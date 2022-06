Milupa in Puch: Babymilch wird wieder gehamstert

Keine Babymilch mehr? Eine Katastrophe, wie das Beispiel USA zeigte. In Österreich liefert Milupa mit Sitz in Puch die Hälfte der Babymilch.

Es sei "eine riesige Verantwortung", die man da trage, betont Milupa-Chefin Nichole Duttine. "Mit Babynahrung spielt man nicht." Nicht bei der Rezeptur, und schon gar nicht bei der Versorgung. Ob auch in Österreich ein Engpass wie in den USA möglich wäre, als es nach einer Werksschließung des Anbieters Abbott zu einer Versorgungskrise kam? "In diesem Ausmaß sicher nicht", betont Duttine. In den USA sprang man in die Bresche. Der französische Danone-Konzern (Milupa-Nutricia ist Teil davon) hat seine Lieferungen für Säuglingsspezialnahrung ...