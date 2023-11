Minusgrade und Neuschnee sichern den Skistart in Salzburg

Ein Wintereinbruch am Wochenende soll sogar im Flachland Schnee bringen. Viele Skigebiete starten am 1. Dezember, höher gelegene schon früher.

In Flachau sollten eigentlich am 25. November die ersten Lifte in Betrieb gehen. Der Start musste aber um eine Woche verschoben werden. Wolfgang Hettegger, Vorstand der Snow Space Salzburg Bergbahnen AG, sagt: "Am Samstag hat es noch gut ausgesehen. Am ...