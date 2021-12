Mirabellplatz verliert sein Feinkostgeschäft

Vor rund 20 Jahren kam Feinkost Zellinger aus Steyr mit einer Filiale nach Salzburg. Nun schließt das Geschäft. Die Suche nach einem Nachpächter läuft.

Noch vor der Pandemie gab es Pläne, die Filiale komplett zu erneuern - jetzt steht sie kurz vor dem Aus. Das Fleischerei- und Feinkostunternehmen Zellinger sperrt die Filiale am Mirabellplatz am 5. Jänner zum letzten Mal auf - danach ist Schluss. Das bestätigte Gerald Zellinger, der Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Steyr. Zum Betrieb gehören sieben weitere Filialen, die sich alle in Oberösterreich befinden. Das Geschäft in Salzburg hatte das Unternehmen vor rund 20 Jahren übernommen.

