Mit der Falafel im Gepäck nach Salzburg

Nabil Wahhaab (32) ist vor siebeneinhalb Jahren von Syrien nach Salzburg gekommen. Mittlerweile gehören ihm zwei Imbisslokale in der Stadt.

Routiniert bestreicht Nabil das Fladenbrot mit selbst gemachtem Humus und belegt es mit roten Rüben, frischen Kräutern, Tomaten und Salat. Die Falafel - gefüllte Bällchen mit Kichererbsen und Gewürzen - und eine Joghurtsauce machen das orientalische Gericht komplett. Seit Oktober 2019 gibt es das Imbisslokal Uncle Falafel in der Elisabethstraße in Salzburg. Ein zweiter Standort wurde kürzlich in der Shopping Arena eröffnet.

Nabil Wahhaab (32), Geschäftsführer von Uncle Falafel, wuchs im syrischen Damaskus auf. Seit er 17 Jahre ...