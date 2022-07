Mit flachen Schuhen aus der Pandemie

Hochzeitsplanerin sattelte um und verkauft nun Schuhe.

Die frühere Hochzeitsplanerin Jeannette-Renée Mang hat sich pandemiebedingt ein neues Geschäftsfeld gesucht: Die 41-jährige gebürtige Frankfurterin, die knapp 20 Jahre in Salzburg gelebt hat, verkauft nun jene flachen, aber eleganten Schuhe, die sie bei den von ihr organisierten Hochzeitsfeiern durch lange Tage und Nächte gebracht haben. Nach den Geschäften in Wien und München eröffnet sie am 1. August in der Salzburger Getreidegasse ein "Bellas"-Schuhgeschäft. Die Ballerinas, Loafers und Mokassins (auch für Herren) kommen aus Italien, großteils aus einem toskanischen Familienbetrieb.