Mit Mut durch die Krise: 28-Jähriger krempelt das Restaurant seiner Eltern in Salzburg total um

Der Salzburger Hao Wu (28) will das japanische Restaurant Nagano mit frischem Design und neuen kulinarischen Zugängen ins 21. Jahrhundert holen.

Er ist kein Koch und auch (noch) kein Gastronom. Das hindert einen 28-jährigen Salzburger aber nicht daran, das Restaurant seiner Eltern zu übernehmen und es gleichzeitig "ins 21. Jahrhundert zu holen", wie er sagt. Hao Wu lebte bis zu Jahresbeginn zwei Jahre lang in Wien, davor war er zwei Jahre lang in Düsseldorf. Der Betriebswirt mit Master-Abschluss am Imperial College in London arbeitete mehrere Jahre lang als Unternehmensberater. Die Betreuung seiner Kunden führte ihn nicht nur in viele Länder, sondern ...