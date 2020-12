Asiatische Teigtaschen, libanesische Küche oder Schokobomben: Salzburger Gastronomen zeigen sich im Lockdown erfinderisch.

Nein, sie sei keine Konditorin, auch keine Köchin, sagt Anna Candido lächelnd. Die 22-Jährige studiert Soziologie und arbeitet nebenher als Kellnerin im American Diner ihres Schwagers Marco Gutmann in der Schallmooser Hauptstraße. Dort wurde nach dem zweiten Lockdown - wie in vielen anderen Lokalen auch - auf Abhol- und Lieferservice umgestellt. Weil sie mehr Zeit hatte und die in den USA beliebten Schokobomben ohnehin längst ausprobieren wollte, setzte sich Anna Candido hin und begann zu tüfteln. Herausgekommen sind fünf Sorten ...