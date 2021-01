Die Senior-Wirtin des Hotels zur Post in Mauterndorf gibt jetzt ihre Backkünste online weiter. Ihren Enkel hat sie zu mehr inspiriert.

"Für einen Diabetiker ist das nix - aber eine gute österreichische Kost ", sagt "Mutter Mayr" während sie die Pfanne noch mal professionell durchschüttelt. Jeder Handgriff sitzt, so als wäre es nichts Besonderes, mit 88 Jahren erstmals in einer Studio-Küche vor der Kamera Kaiserschmarrn zu machen. "Ich habe immer gern gebacken", sagt Maria Elisabeth Mayr, die Senior-Wirtin des Hotels Post in Mauterndorf, die kurz vor Weihnachten mit Online-Backkursen eine späte TV- und Online-Karriere startete.

Der Grund, warum sie ...