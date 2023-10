Mit Plan die Weichen für die Zukunft stellen

Mehr als 50 Aussteller informierten bei der 11. Berufsinfo-Börse (BIB) über die vielen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Lungau.

Lehre oder weiterbildende Schule? Unterstützung bei der Berufsorientierung bot wieder die BIB in Tamsweg. Die Räumlichkeiten von AMS und WK im Haus für Wirtschaft, Arbeit und Bildung für den Messebetrieb vorbereitet. Rund 600 Jugendliche nutzten, meist in Begleitung ihrer Eltern, die Möglichkeit, heimische Betriebe Schulen und Serviceeinrichtungen kennenzulernen. Mit Informationsmaterial, Beispielen aus der Praxis und vor allem im persönlichen Gespräch standen Arbeiter, Angestellte und Lehrlinge, Direktoren, Lehrer und Schüler, dem interessierten Messepublikum für Auskunft zur Verfügung. Auch Bundesheer und Polizei waren wieder vertreten, um einen Einblick in ihren Alltag zu bieten.

AMS-Chef Andreas Hinterndorfer zur Bedeutung der BIB: "Die Lungauer Jugend soll alle Angebote kennenlernen. Denn wenn der Lungau die Jugend verliert, verliert er die Fachkräfte von morgen." Fortsetzung folgt im nächsten Jahr mit der BIB am Freitag, dem 11. Oktober 2024.