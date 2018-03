Mitteleuropas erster "Easy Rider"

Christian Arnezeder ist nicht nur promovierter Chemiker. Der Salzburger ist nun auch Chef der Kultmarke Harley-Davidson in sechs Ländern.

Dass Christian Arnezeder einmal ein ziemlich einflussreicher Manager in der Motorradbranche werden würde, war ihm weder in seiner Kindheit im Andräviertel noch beim Studium der Technischen Chemie an der TU Wien vorgegeben worden. Auch nach seiner Promotion (daher sein Spitzname "Doc") deutete der Einstieg ins Berufsleben bei Eternit in Vöcklabruck noch nicht auf heiße Eisen hin. Doch dort lernte er Stefan Pierer kennen, den Retter und nunmehrigen Mehrheitseigentümer von KTM, der den Salzburger Anfang der 1990er-Jahre zum Wechsel zum Motorradbauer nach Mattighofen überreden konnte.