Mittersill: Skistart neuerlich auf weißem Band

400 Rennläufer trainieren am kommenden Wochenende im herbstlichen Ambiente auf der Resterhöhe in Mittersill. Gesellt sich zum Föhn auch wieder ein Sturm der Entrüstung?

700 Meter lang, 65 Meter breit und bis zu 60 Zentimeter stark - das sind die Eckdaten jener Skipiste, auf der am Samstag zirka 400 angemeldete Skirennläufer auf der Resterhöhe in Mittersill trainieren sollen. Sechs sogenannte "slalom lines" sollen darauf ausgeflaggt werden können. Doch der Jahreszeit gemäß präsentiert sich besagte Piste unterhalb des Gipfels des Resterkogels als weißer Solitär inmitten eines grünbraun-herbstlichen Ambientes. Föhnwetter ist für den Samstag vorausgesagt. Ob dann wie in vergangenen Jahren oft auch ein Sturm der ...