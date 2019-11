Mittersiller Start-up vernetzt die Landwirte

Die Mittersiller Lisa Rieder und Herbert Astl haben mit "Farmlifes" viel vor. Ergänzend soll noch vor Weihnachten die App erscheinen.

Im Juli ging ihre Plattform online. Wenige Wochen nach dem Start tummelten sich bereits über tausend Bäuerinnen und Bauern auf farmlifes.at, mittlerweile sind rund 2500 User und 500 Betriebe vertreten.

"Das ist schon ganz beachtlich", sagt Lisa Rieder (25), die mit Herbert Astl (26) das Start-up-Unternehmen ins Leben gerufen hat. Beim 2. Gründer-Frühstück (siehe links) in Mittersill gaben sie Einblicke in das soziales Netzwerk, das in der Vision eine Plattform für alle sein solle, die irgendwie mit der Landwirtschaft zu tun hätten.

Kernstück der Community sind Hofprofile, auf denen die Nutzer ihren Hof digital darstellen, Freundschaften schließen und Bilder und Videos vom Hofleben hochladen können. Auf dem kostenlosen Marktplatz können Mitglieder Tiere, Futter, Maschinen und vieles mehr zum Kauf anbieten. "Das Netzwerk ist eine Gemeinschaft, in der sich Bauern schnell und einfach austauschen, vernetzen und gegenseitig helfen können, wie eine Genossenschaft im digitalen Zeitalter", erläutert Rieder.

"Geburtshelfer" sei ein Maschinenschaden bei der Ernte gewesen. "Das Feld war erst halb bearbeitet, als wir dringend ein neues Mähwerk brauchten. Auf die Schnelle fand sich kein Ersatz, obwohl wir in der ganzen Nachbarschaft herumgefragt haben. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass einen Ort weiter genau das benötigte Gerät zur Verfügung gestanden wäre." Zwei Jahre lang gingen sie mit ihrer Idee schwanger, ehe es im Jänner 2017 hieß: "Jetzt greifen wir an."

Woher kommen aktuell die Nutzer? Astl: "Der Kern ist aus Salzburg und Tirol, ein paar aus Oberösterreich und Südtirol." Wichtig sei, dass das Ganze organisch und im Umkreis wachse. Rieder: Am Anfang wollten wir österreichweit Werbung pushen, aber das ist der falsche Weg. Dann melden sich von jeder Region vielleicht ein paar an, und die sagen: ,Bei mir ist nichts los, ich kenne da keinen.'"

Der nächste Schritt ist die dazugehörige App, an der die Jungunternehmer derzeit mit ihren Programmierern arbeiten. Astl, der sich im komplexen IT-Bereich alles selbst beigebracht hat, schildert: "Noch vor Weihnachten soll die App für iOs und Android verfügbar sein". Rieder: "Der Standard ist dann so hoch, um richtig hinauszugehen und Marketing zu machen." Der Hintergedanke: Erst das Netzwerk groß machen, dann Werbekooperationen schließen. Ähnlich wie bei Facebook, in etwas kleinerem Rahmen. Auf die Reichweite komme es an - und die solle im Jahr 2020 verstärkt schon aus den weiteren Bundesländern kommen.

Für den Start bekamen die Gründer dank überzeugenden Präsentationen Unterstützung vom Land und der EU über das Leader-Programm. Künftig solle sich das Angebot durch Werbung und Kooperationen tragen, etwa auch durch gewerbliche Anbieter am Marktplatz wie Gebrauchtmaschinenhändler.

Anderen motivierten Jungunternehmern raten die "Farmlifes"-Gründer: "Mit Leuten reden, unterwegs sein, das ist das Um und Auf. Wenn man sich im Büro einsperrt, wird das nichts."