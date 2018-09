Modelleisenbahn Holding einigte sich mit Betriebsrat auf Sozialplan

Das Unternehmen mit Sitz in Bergheim lagert Teile der Produktion von NÖ in die Slowakei aus. Rund 50 Mitarbeitern wird im Laufe des Jahres gekündigt. Der Sozialplan gilt bis 2022.

Nach monatelangem Ringen in mehreren Verhandlungsrunden haben sich die Geschäftsführung der Modelleisenbahn Holding mit Sitz in Bergheim (Roco und Fleischmann) und der Betriebsrat auf einen Sozialplan geeinigt. Dieser sei "Grundlage für den aktuell notwendigen Personalabbau im niederösterreichischen Werk Gloggnitz" und gelte bis Ende 2022, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind rund die Hälfte der etwas mehr als 100 Arbeitsplätze am Standort. "Wir haben nun gemeinsam den Weg festgelegt, wie wir die sozialen Härten bestmöglich abfedern können. Das vereinbarte Punktesystem differenziert unter anderem nach Lebensalter, Betriebszugehörigkeit und individueller sozialer Situation der betroffenen Beschäftigten", wurde Geschäftsführer Hannes Grießner in der Stellungnahme zitiert. Die Produktion von Kunststoff-Spritzgussteilen wird in die Slowakei verlagert. Der Werkzeugbau für die Gussformen verbleibt am Standort.

Derzeit würden die slowakischen Arbeiter am Standort Gloggnitz noch von jenen eingeschult, die ihren Job verlieren, ehe die Produktion nach und nach abgezogen werde, sagte Zentralbetriebsratsvorsitzender Walter Lambacher. "Die Stimmung war am Anfang am Boden", schilderte Lambacher. Die nun erfolgte Einigung dürfte zumindest ein kleiner Trost sein. Dass der Sozialplan seitens des Betriebsrats nun angenommen wurde, liege vordergründig an Anpassungen im Punkteschlüssel für die Abfertigungen, die vor allem ältere Arbeitnehmer begünstige, hieß es vom Betriebsrat.. Über den Sozialplan hinaus seien Schulungsprämien für jene fixiert worden, die die slowakischen Mitarbeiter einlernen. Für etwaige Reisen zum Standort in die Slowakei wegen möglicher Probleme in der Produktion seien ebenfalls Prämien vereinbart worden, sagte Lambacher.

Quelle: SN