Moderne Nahversorgung in Ramingstein

Am 1. September ist der neue Spar-Markt in Betrieb gegangen. Am 24. September erfolgt schließlich die Einweihung des Projektes "WiR 2.0".

"Gut Ding braucht Weile" - darüber war man sich bei der Eröffnungsfeier einig. Gleich drei Bürgermeister hatten sich in der Vergangenheit intensiv mit diesem multifunktionalen Projekt mitten im Ort beschäftigt. Bgm. Leonhard Kocher (ÖVP): "Wir hatten damals das Glück, das Grundstück für die Gemeinde zu erwerben. Es gibt ein großes Interesse an unserem neuen Nahversorger. Jetzt freuen wir uns alle, wenn wir das Gebäude beim Erntedankfest am 24. September feierlich einweihen und seiner Bestimmung übergeben." Heimo Prodinger, GF des Wirtschaftsvereins Tamsweg: "Auf 150 Quadratmetern wird alles geboten, was man für den täglichen Einkauf braucht: frische Lebensmittel, viele Produkte aus dem Lungau und eine große Auswahl an Spar-Marken mit erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit nunmehr 40 Jahren engagieren wir uns gemeinsam mit Spar für eine starke, regionale Nahversorgung im Lungau." Der Spar-Nahversorger ist von Montag bis Freitag von 7 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Marktleiterin Sonja Müllner: "Mein Wunsch nach einem neuen Geschäft ist endlich in Erfüllung gegangen. Vom ersten Tag an wird es jetzt sehr gut angenommen. Alles ist neu. Wir freuen uns riesig auf diese Herausforderung." Seit 1. August ist Sonja Müllner 20 Jahre beim Wirtschaftsverein. Seit 14 Jahren hat sie die Filialleitung in Ramingstein inne. Ihr tatkräftig zur Seite stehen jetzt Irene Kaiser, Heidi Thurnbichler, Simone Ölschützer, Julia Kremser, Simone Schlick und Lehrling Lea Schwarzenberg. Im ersten Obergeschoß sind übrigens ebenfalls am Freitag die ersten Personen ins Seniorenwohnhaus eingezogen.