Molkereien holten zwei Käsekaiser nach Salzburg

Bei der AMA-Käse-Gala in Zell am See am Dienstagabend durften sowohl die SalzburgMilch als auch die Pinzgau Milch feiern: Sie holten je einen Käsekaiser nach Salzburg - in der Kategorie Frischkäse natur sowie in der Kategorie Schnittkäse g'schmackig.

SN/ama/matthias rhomberg Stolz auf die Auszeichnung: Franz Gründl und Andreas Gasteiger (Salzburg Milch), Landesrat Sepp Schwaiger sowie Markus Buchmayr und Wolfgang Trixl (Pinzgau Milch).