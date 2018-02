Mondseer ist bester österreichischer Hochzeitsfilmer

Der Mondseer Thomas Koppler (40) wurde beim Austrian Wedding Award 2018 als bester Produzent eines Hochzeitsvideos ausgezeichnet. Eingereicht hat er einen Dreh im Schloss Fuschl.

Der Oberösterreicher, der diesen Preis auch schon vor zwei Jahren erhalten hat, zählt damit zu den besten und innovativsten österreichischen Hochzeitsfilmern. Mit dem Wedding Award ausgezeichnet wurde die filmische Dokumentation einer exklusiven dreitägigen Hochzeit auf Schloss Fuschl mit rund 80 Gästen. Die besonderen Herausforderungen beim Filmdreh waren die verschiedenen Veranstaltungsorte in Mondsee, Fuschl und Salzburg sowie die zahlreichen Events, die von Donnerstag bis Samstag, inklusive einer Ausfahrt mit zehn Oldtimern durch das Salzkammergut, auf dem Programm standen.

"Bei der Planung eines Hochzeitsfilmes darf man nichts dem Zufall überlassen", sagt Koppler, der zu den Hochzeiten mit rund 30 Kilogramm an Filmequipment sowie einem eigenen Tontechniker anreist, aus seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung. "Jede Situation muss richtig vorhergesehen werden. Denn keine Szene kann nochmals aufgenommen werden und nichts ist schlimmer als den Hochzeitskuss, den Ringwechsel oder den Wurf des Brautstraußes nicht richtig ins Bild zu setzen oder im schlimmsten Fall zu versäumen."

Das Hochzeitspaar wurde von Koppler über einen Zeitraum von drei Tagen begleitet. "Nur so ist sichergestellt, dass alle Highlights der Hochzeit filmisch eingefangen werden", sagt Koppler, der sich beim Filmen stets in einer Beobachtungsposition im Hintergrund befindet. Ein Hochzeitsfilm darf jedoch nie länger wie acht bis zwölf Minuten sein und der dazugehörige Trailer sollte eine Länge von zwei Minuten nicht überschreiten. "Nur so kann man die Highlights und schönsten Sequenzen der Hochzeit auch am Smartphone sehr eindrucksvoll präsentieren".

Besonders stolz ist der Profifilmer Thomas Koppler auf seine bisherigen Auslandseinsätze. 2016 erhielt Koppler einen Auftrag von der brasilianischen Luxus-Brautmodenmarke Solaine Piccoli für einen Dreh der aktuellen Kollektion in Portugal und im letzten Jahr wurde Koppler von einem brasilianischen Brautpaar nach Paris beordert.

Die Produktion eines hochwertigen Hochzeitsfilmes kann Koppler ab 2.000 Euro anbieten. Aufwändige Filmproduktionen können bis zu 10.000 Euro und mehr kosten. Neben der Produktion von exklusiven Hochzeitsfilmen zählen auch Produkt- und Werbevideos für Unternehmen (Miele, Walter Werkzeuge, Shoppingcenter Varena, Agenturen) sowie Immobilienvideos zu den weiteren Standbeinen.



(SN)