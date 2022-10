Motiviertes Lehrlings-Trio konzipierte eine Fahrgemeinschafts-App

Zuerst gab es dafür Platz eins beim Lehrlingshackathon der Salzburger Wirtschaftskammer und jetzt wird das Ganze in die Realität umgesetzt.

Naomi Enzinger und Millaine Wiebe aus Mittersill sowie die Uttendorferin Victoria Mayerhofer (im Bild von links) haben eine aufregende Zeit hinter sich. Als Lehrlinge beim Ski Excellence Center Austria - salopp gesagt also bei Blizzard in Mittersill - nahmen sie am "Lehrlingshackathon"* der Wirtschaftskammer Salzburg teil und gewannen mit ihrer App "Carpool" den ersten Platz. Damit hat sich das motivierte und erfolgreiche Trio für den österreichischen Bundesbewerb qualifiziert. Für einen bezirksweiten PN-Aufruf zum Daumendrücken ist es allerdings zu spät, denn dieser Bewerb ging bereits am 18. Oktober (nach Redaktionsschluss) über die Bühne. Stolz auf sich können die drei aber auf jeden Fall sein.

Das Konzept wird in der IT-Abteilung in die Realität umgesetzt

Firmenintern ist man sogar "superstolz", wie der Lehrlingsbeauftragte Ben Huber sagt. "Nach einem kleinen Crashkurs haben Millaine, Naomi und Victoria alles unter alleiniger Regie umgesetzt - vom Grundkonzept hin zu ersten Programmierungen. Gemeinsam mit unserer IT-Abteilung sind wir gerade dabei, die App in die Wirklichkeit umzusetzen. Damit können wir für unseren Mitarbeiter hier in Mittersill eine praktische und nachhaltige Möglichkeit zur Bildung von Fahrgemeinschaften bieten." Falls sich das Konzept bewähre, solle es in der ganzen Tecnica Group - sie gehört zu den führenden Sportartikelhändlern weltweit - umgesetzt werden.

*Es geht um fortschrittliche und innovative App-Ideen bzw. um Digitalisierung.