Vertreter des Tourismus und der Grundbesitzer bemühen sich um Konsens.

Der Streit um die für Radfahrer gesperrte Forststraße auf die Nesslangeralm in Kuchl heizt die Diskussion über das Mountainbiken generell neu an. Gegner des Fahrverbots protestierten am Donnerstagabend im Ortsteil Weißenbach. "Trutzpartie" nannten die Bikefreunde ihre Veranstaltung. Sie fordern eine ...