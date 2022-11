Ob Dose oder Plastikflasche: Bald kommt alles in einen Sack

Das richtige Mülltrennen ist fast schon eine Wissenschaft. Die Regeln unterscheiden sich je nach Gemeinde oder Bezirk. Mit Anfang nächsten Jahres kommt eine Vereinheitlichung.

Das Jahr 2023 bringt Änderungen beim Trennen von wiederverwertbaren Altstoffen. Die Sammlung wird im gesamten Bundesland vereinheitlicht. Die Grundlage dafür bilden Vorgaben der EU und des Bundes.

In Zukunft werden alle Kunststoffverpackungen in einem und außerdem gemeinsam mit Metallverpackungen gesammelt. Zweiteres wird in Österreich aber erst 2025 verpflichtend. Salzburg setzt bereits nächstes Jahr beides zugleich um. Derzeit gibt es große Unterschiede, viele Konsumenten sind deshalb unsicher - erst recht, wenn sie in eine andere Region übersiedeln. "Ja, bis ...