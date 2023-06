Mutter und Tochter beleben Dorfstub'n in Dorfgastein neu

Es weht ein frischer Wind in der Dorfstub'n: Birgit und Maria Gstrein - es handelt sich um Mutter und Tochter - haben das Lokal samt angeschlossenem Festsaal der Gemeinde vor einem Monat neu übernommen. Für die 1700-Einwohner-Gemeinde mit ihren 23 registrierten Vereinen ist das ein Glücksfall. Denn zum einen sind viele dieser Vereine in unmittelbarer Nachbarschaft untergebracht, zum anderen gibt es bis auf die beiden wöchentlichen Ruhetage Mittwoch und Donnerstag in der Dorfstub'n nun täglich frisch zubereitete Speisen sowie Kaffee ...