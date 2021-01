Myslik muss Wohnbaupläne überarbeiten

Gestaltungsbeirat will andere Struktur. Der Bauträger überlegt.

Das Urteil des Gestaltungsbeirats zum geplanten Myslik-Wohnbauprojekt in der Grazer Bundesstraße wurde unterschiedlich interpretiert. Vizebgm. Barbara Unterkofler (ÖVP): "Es gab den Auftrag, man möge es überarbeiten in Richtung einer kleinteiligeren Struktur, die sich an die Form des Hangs anpasst. Es gibt aber keine fixe Dichtevorgabe." Myslik-Chef Lukas Gehwolf, der für die gewünschten 25 Wohnungen eine Erhöhung der Bebauungsdichte ("Aufzonierung") von 0,7 auf 1,1 will, sagt hingegen: "Für den Beirat wäre ein Dichte von 1,1 in Ordnung." Die geforderte Kleinteiligkeit sei ...