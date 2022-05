Nach 34 Jahren gibt es einen Wechsel in der Salzburger Cateringbranche

Ein Wiener Caterer hat die Kongress Gastronomie gekauft und investiert gut eine Million Euro. Jetzt läuft die Suche nach zusätzlichem Personal.

Gut eine Million Euro will der Wiener Cateringunternehmer Christian Chytil an seinem neuen Salzburger Cateringstandort investieren: "Wir werden die Küche modernisieren und erweitern. Alleine die neue Waschstraße wird 250.000 Euro kosten." Chytil ist Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer der Cateringsolutions GmbH und diese hat mit 1. April die vor 34 Jahren von Josef und Dorothea Voithofer gegründete Kongress Gastronomie gekauft und führt sie unter dem Markennamen "Impacts Catering Salzburg" weiter. Liegenschaft und Gebäude hat der Raiffeisenverband Salzburg erworben und an Cateringsolutions verpachtet.

...