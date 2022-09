Nach den Banken sollen im Lammertal die Lifte fusionieren

Die Bergbahnen von Annaberg/Rußbach und Abtenau verhandeln über eine sehr enge Zusammenarbeit. Es könnte auch zu einer Übernahme kommen. Die Schlüsselrolle hat Raiffeisen.

Während das Skigebiet Gaißau-Hintersee wegen des Konkurses der Bergbahnen wieder einmal ums Überleben kämpft, bereiten sich andere auf die Wintersaison vor - und können sich zum Teil über einen recht guten Sommer freuen.

So lädt die Skiregion Dachstein West (Rußbach, Annaberg) am Samstag, 17. September, zu einem Tag der offenen Tür, an dem Interessierte die Seilbahntechnik, Beschneiungsanlagen "zum Angreifen" erleben und die Berufsbilder kennenlernen können.

Hinter den Kulissen beschäftigt das Management eine mögliche Fusion von Dachstein ...