Nach der Rettung: Wieder Hoffen und Bangen bei der Salzburg Schokolade

Die Geschäftsführung des Mozartkugel-Herstellers hat zu einer Betriebsversammlung im Werk in Grödig gebeten. Die Beschäftigten befürchten, dass es um einen Personalabbau geht. Das Management gibt sich (noch) bedeckt.

Die 130 Beschäftigten der Salzburg Schokolade in Grödig sind Unbill gewohnt: Am 30. November 2021 schlitterte das Unternehmen, das für den US-Konzern Mondelez die Echte Salzburger Mozartkugel von Mirabell produziert, in Konkurs. Als Retter trat kurz darauf die KEX-Gruppe rund um Julius Meinl V. auf. Diese hatte 2013 bereits die Firma Niemetz, den Hersteller der legendären Schwedenbombe, gerettet.

Die Süßwarenbranche steht unter Druck

Jetzt ist die Verunsicherung im Werk der Salzburg Schokolade wieder groß. Die Geschäftsführung ...