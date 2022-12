Aus für Salzburger Traditionsunternehmen: Feinkost-Legende Horst Gallbauer hört auf

Ein Jahrhundert mischte die Familie Gallbauer in Salzburg im Lebensmittelhandel, Feinkostgeschäft und bei Caterings mit. In dritter Generation endet nun diese Tradition.

Noch vor Weihnachten ist Schluss. Horst Gallbauer schließt den gleichnamigen Cateringbetrieb mit Sitz in der Siebenstädterstraße 8 in Salzburg-Lehen. Die Entscheidung sei keine wirtschaftliche gewesen, sondern eine persönliche, betont Gallbauer. Auch sein 50er habe da mitgespielt, erzählt der Salzburger. Recht viel mehr möchte er dazu nicht sagen, allerdings bedauere er, dass damit eine über drei Generationen aufgebaute Lebensmittelkompetenz ende. Er werde sich als Unternehmer neu orientieren, soviel sei fix. "Am Dienstag ist der letzte Tag. 70 Firmen werden noch mit ...