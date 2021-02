Nach Entgleisung eines Güterzuges: Westbahnstrecke wieder uneingeschränkt befahrbar

Am Sonntagabend um 18 Uhr konnte die Westbahnstrecke zwischen den Stationen Hallwang-Elixhausen und Seekirchen am Wallersee nach der Entgleisung mehrerer Waggons eines Güterzuges vor elf Tagen wieder uneingeschränkt in Betrieb genommen werden. Die Reparaturarbeiten am zweiten Streckengleis wurden um einige Stunden früher als geplant abgeschlossen. Diese gestalteten sich aufgrund der schwer beschädigten Oberleitungsmasten schwierig. Das erste der beiden Streckengleise war bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag freigegeben worden. Aufgrund der beschränkten Kapazität des Gleises war es bis einschließlich Sonntag zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen gekommen. Damit sind die Züge des Nah-, Regional- und Fernverkehrs ab Wochenbeginn wieder planmäßig unterwegs.