Nach Hagel: Red-Bull-Arena bekommt neues Dach

Die Platten werden schrittweise ausgetauscht. Der Spielbetrieb läuft normal weiter.

Schwerer Hagel hat das Dach der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim im August 2017 beschädigt. Durch die Dellen dringt Wasser in die Platten aus Polycarbonat ein. Das Dach sei jedoch keineswegs undicht, auch die Stabilität sei voll gegeben, versichert Thomas Smogawetz, Geschäftsführer der landeseigenen Stadion Wals-Salzburg GmbH (SWS). Die Platten seien in mehreren Schichten aufgebaut. Auf Dauer könnte eintretendes Wasser aber Probleme machen - etwa bei Frost.