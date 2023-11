Nach 55 Jahren: Voglauer-Urgestein geht in Pension

Jetzt aber wirklich: Nach 55 Jahren und zahlreichen Positionen im Familienbetrieb hat sich Voglauer-Aufsichtsrat Sepp Zwilling in die Pension verabschiedet.

Rechtzeitig vor seinem 77. Geburtstag am 5. Dezember lässt es Sepp Zwilling gut sein. 1967 war er mit 21 Jahren in den väterlichen Betrieb, damals noch Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH, eingetreten, als einer der jüngsten Tischlermeister des Landes Salzburg. "Ich habe fast alle Abteilungen einmal durchgemacht. Damals hatten wir nicht so viele Angestellte, wir waren nur 28 Mitarbeiter." 1972 übernahm er die Einkaufs- sowie die technische Leitung, löste 1987 seinen Vater David als Geschäftsführer für Technik, Einkauf und Finanzen ab und leitete das Möbelwerk 18 Jahre lang gemeinsam mit Toni und Rudi Gschwandtner als geschäftsführender Gesellschafter. 2005 übergaben die drei ihre Agenden an den heutigen Geschäftsführer Peter Grünwald.

"Peter war ein Eigengewächs, er hat bei uns die kaufmännische Lehre gemacht, war dann Bilanzbuchhalter. Da hat die Chemie im Management einfach gepasst, das ist extrem wichtig." Von 2006 bis März 2023 saß Zwilling dann noch im Aufsichtsrat. "Im Wirtschaftsjahr 1994/95 hatte Voglauer das beste Betriebsergebnis der Firmengeschichte mit 649 Mitarbeitern und einen Umsatz von 816 Mio. Schilling (ca. 59,3 Mio. Euro). Die Mitarbeiter kamen alle aus dem Lammertal, von Niedernfritz bis Golling und Kuchl."

"Wir hatten auch schwierige Zeiten"

Auf den Erfolg von Voglauer ist er natürlich stolz, betont aber auch: "Wir hatten auch schwierige Zeiten. Landhaus- und Bauernmöbel waren unsere Stärke, aber das kam dann aus der Mode, unser Geschäft brach ein. Da mussten wir mit modernen Programmen Anschluss finden. Aber am wichtigsten war, dass sich alle Gesellschafter einig waren und hinter der Firma gestanden sind." Er verantwortete für die damaligen Gesellschafter auch die Immobilieneinkäufe der Firma Mitte der 1990er-Jahre, die sich in der Folge als sehr nützlich erwiesen. Nach wie vor ist das Voglauer-Möbelwerk in Abtenau mit heute rund 440 Angestellten einer der größten Arbeitgeber der Region.

Seine Anteile an der Firma hat Zwilling längst an seine Söhne David und Josef übergeben. "Ich wünsche der Voglauer-Familie für die Zukunft alles erdenklich Gute und Erfolg und bedanke mich nochmals bei allen für die gute Zusammenarbeit." Langweilig wird ihm auch künftig nicht werden: Nun frönt er als aktiver Pensionist seinen Hobbys Skifahren und Golfen sowie der Land- und Forstwirtschaft und der Yak-Zucht.