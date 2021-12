Nach Lockdown: Salzburger Lokalbetreiber starten wieder durch

Für die Pächter im Prosecco ist der Neustart eine Premiere. Und bei Weyringer am Wallersee ist man zu Silvester für die frühe Sperrstunde gerüstet.

Wenn am Freitag die Gastronomie wieder öffnen darf, ist das für ein junges Paar ein ganz besonderer Tag. Lizzy Gschwandtl und Jakob Aigner sind erstmals selbst Gastgeber. Die Vollblut-Gastronomen haben den Schritt aus einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gewagt. Ihr neues gemeinsames Aufgabengebiet ist das Restaurant Prosecco, das jetzt Prosecco by Aigner heißt.

In der Küche ist Lizzy Gschwandtl (31) die Chefin, im Service Jakob Aigner. Der 26-Jährige hat bereits zuletzt bei Heidi Kronberger im Prosecco gearbeitet. Sie ...