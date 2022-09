Nach Pleite der Oberndorfer Druckerei: Erstmals Geld für die Gläubiger

Das Gericht hat eine Zwischenausschüttung von fünf Prozent an die Gläubiger beschlossen. Sehr viel mehr wird es auch nicht geben. In Deutschland müssen noch zwei Insolvenzen von "verbundenen Unternehmen" abgewickelt werden.

Am 25. April 2019 ist die Oberndorfer Druckerei mit 160 Beschäftigten in den Konkurs geschlittert - über Eigenantrag. Die Verbindlichkeiten betrugen rund 15,5 Mill. Euro. Nur einen Monat später wurde das Unternehmen geschlossen. Die Maschinen wurden bereits im August 2019 verkauft - an ein Familienunternehmen aus Aachen.

Die Quote dürfte nicht weit über sechs Prozent steigen

Jetzt biegt das Konkursverfahren in die Zielgerade: Das Landesgericht Salzburg hat auf Vorschlag von Masseverwalter Harald Kronberger eine Zwischenausschüttung von ...