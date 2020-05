Nach vier Wochen Pause: Erste Linienmaschine landet wieder in Salzburg

Die Maschine der Eurowings kommt aus Düsseldorf.

Seit 4. April sind die Betriebszeiten am Salzburg Airport ausgesetzt. Der Flughafen ist im "Stand-by-Modus". Am Mittwoch um 8.00 Uhr landet offenbar erstmals seit Wochen wieder eine Maschine in Salzburg. Laut Flugplan ist es ein Flugzeug von Eurowings aus Düsseldorf - ein Airbus 319.

Das Flugzeug soll um 8.50 Uhr wieder retour fliegen. Damit ergibt sich für Passagiere die Möglichkeit, in Düsseldorf umzusteigen - mit Flugziel Hamburg oder Berlin. Mit dem Düsseldorf-Flug dürfte der Salzburg Airport wieder zu "verlautbarten Betriebszeiten" zurückkehren. Die 370 Mitarbeiter des Flughafens sind seit Anfang April in Kurzarbeit - inklusive Geschäftsführung.

Für die Flugpassagiere gelten - wie überall - Sicherheitsregeln: Sie müssen im Flughafengebäude Schutzmasken tragen und Abstand halten.

Quelle: SN