Nachfrage nach privater Krankenversicherung steigt

Die Wiener Städtische berichtet über stark steigendes Interesse an privaten Krankenversicherungen.

Das wachsende Interesse an privater Gesundheitsvorsorge wollen sich auch die Versicherer zunutze machen. Die Wiener Städtische in Salzburg berichtet, dass das Interesse an einem Neuabschluss in den letzten zwölf Monaten bei rund einem Drittel gestiegen sei, in der Altersgruppe bis 35 Jahre seien es sogar 37 Prozent. Besonders nachgefragt seien die Sonderklasse- und die Privatarztversicherung, sagt Martin Panosch, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Salzburg. Er sieht als Ursache auch die lange Pandemie, die das Bewusstsein, für sich und seine Familie ...