Nächstes Jahr gibt es Linienflüge von Salzburg nach Helsinki

Salzburger Flughafen gibt neue Verbindungen nach Skandinavien ab Sommer 2020 bekannt.

Ab Sommer 2020 wird die Finnair zwei Mal wöchentlich (Mittwoch und Sonntag) im Linienverkehr von Salzburg nach Helsinki fliegen. Erst im Juli 2019 wurde Finnair bei den World Airline Awards in London von Skytrax zum neunten Mal in Folge als beste Fluggesellschaft Nordeuropas ausgezeichnet. "Mit Finnair haben wir einen starken Premiumpartner in Salzburg, der neben seinem Charterprogramm ab Sommer 2020 auch Linienflüge zwischen Helsinki und Salzburg aufnehmen wird", sagt Flughafenprokurist Christopher Losmann, Bereichsleiter Verkehr & Sales. "Mit dieser Verbindung erreichen wir nicht nur die Finnen, die gerne nach Salzburg kommen, sondern auch unsere heimischen Passagiere, die den Norden entdecken wollen." Wichtig sei jedoch der große Nebeneffekt dieser neuen Linienverbindung: "Wir erreichen mit der Umsteigewelle in Helsinki viele Gäste aus dem asiatischen und indischen Raum, die in unsere Region reisen wollen", so Losmann.

"Es waren lange und sehr gute Verhandlungen mit dem finnischen National Carrier." Je nach Buchungslage werden für die Linienverbindung ein Airbus A319 oder ein Embraer 190 eingesetzt. Die Flüge können unter www.finnair.com gebucht werden.

Neue Umsteigemöglichkeiten nach Japan und China

Für Salzburg ist diese neue Linienverbindung sowohl für den Incoming-Tourismus, als auch für Outgoing Passagiere interessant. Ab der finnischen Hauptstadt bieten sich viele Umsteigemöglichkeiten etwa nach Japan, Nordchina oder Ostrussland an. Im Juni 2018 konnte Finnair eine strategische Partnerschaft mit Cathay Pacific Airlines (Sitz in Hongkong) abschließen.

"Die beiden Linienflugverbindungen sind eine großartige Ausgangsbasis für die Partnerschaft des Flughafens Salzburg mit Finnair. Wir planen, diese Kooperation künftig auszubauen und weiterzuentwickeln", so Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Quelle: SN