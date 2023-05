Nächtigungen in der Stadt wieder fast auf Niveau vor Corona

Wie schnell sich der während Corona darniederliegende Tourismus in der Stadt Salzburg wieder erholte - ein Zahlenspiel.

1,710 Millionen Nächtigungen wurden in der Sommersaison 2022 von 931.993 Gästen in der Stadt Salzburg verbracht. Damit konnte die Sommersaison 2022 beinahe an die Nächtigungszahlen vor der Covid-19-Pandemie mit knapp 2,0 Millionen Nächtigungen in der Sommersaison 2019 anschließen. Auch die Wintersaison 2022/23 hat sich mit einer Million Nächtigungen im Zeitraum November 2022 bis März 2023 von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wieder erholt und lag nur knapp unter dem Ergebnis der Wintersaison 2018/19.



48,4 Prozent und damit knapp die Hälfte der Nächtigungen entfielen in der Stadt Salzburg in der Sommersaison 2022 auf 4- und 5-Sterne-Hotels. In der Stadt Salzburg ist damit der Qualitätstourismus stark ausgeprägt. Auf 3-Sterne-Hotels entfiel rund ein Viertel, auf 1/2-Sterne-Hotels knapp ein Fünftel aller Nächtigungen. Andere Unterkunftsarten spielen in der Stadt Salzburg kaum eine Rolle. Beispielsweise meldeten Ferienwohnungen und Campingplätze jeweils knapp 50.000 Nächtigungen, was einem Anteil von weniger als 3,0 Prozent entspricht.

Drei Viertel aller Nächtigungen wurden in der Sommersaison 2022 in der Stadt Salzburg von Gästen aus dem Ausland verbracht. Dabei ist Deutschland ein wichtiger Herkunftsmarkt, denn über ein Drittel der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland entfiel auf unser Nachbarland. Ein Viertel der Nächtigungen stammte von Gästen aus dem Inland, wobei zahlenmäßig Besucher aus Wien überwiegen. Gäste aus Japan und China waren noch wenig präsent.

Ausgesucht: Josef Fersterer,

Statistik Land Salzburg;

Quellen: Statistik Austria

Bearbeitet: 23.5.2023