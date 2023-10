Nach dem Umbau des Stammhauses in Salzburg erobert das japanische Restaurant die Wiener Innenstadt. Juniorchef Hao Wu über seine Pläne.

Seine aus China stammenden Eltern haben im Jahr 1998 das Nagano in der Griesgasse in Salzburg gegründet. Hao Wu ist in dem kleinen, aber feinen japanischen Restaurant aufgewachsen, wie er selbst erzählt. "Es ist ein Familienbetrieb und so wurde es ...