"Namenloser" Investor übernimmt in kleinen Pinzgauer Orten die Nahversorger

Die Gemeinde Dienten hat einen Nachfolger für ihren Nahversorger gefunden. Der setzt auf mehrere Standbeine und plant auch in Fusch und Lend.

Die Nahversorgung ist in kleinen Dörfern immer wieder in Gefahr. So auch in Dienten, wo der Inhaber des einzigen Lebensmittelgeschäfts im Vorjahr angekündigt hat, nicht mehr weiterzumachen. Die Gemeinde suchte per Anzeige einen Nachfolger - und ist fündig geworden. Allerdings nicht bei den bekannten Handelsketten, sondern bei einem Salzburger Investor, dessen Hauptgeschäft die Errichtung von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energie ist.

Der Dientner Bürgermeister Klaus Portenkirchner (SPÖ) sagt, die Firma des Investors habe das Geschäft gekauft und ...