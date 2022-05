"Naturkatastrophen werden leider zum Fixpunkt"

Hagel oder die Flut in Hallein: Unwetterereignisse werden in Salzburg häufiger, bilanziert die Uniqa. Die Inflation macht sich auch bei Versicherungen bemerkbar: Prämien werden teurer.

Vor zehn Monaten schwappte eine immense Flutwelle durch die Halleiner Altstadt. Auch für die Versicherung Uniqa bedeutete das einen Großeinsatz. "Die Halleiner Flut hatte allein bei uns eine Schadensaufstellung von 14 Millionen Euro zur Folge", erklärte Waltraud Rathgeb, Landesdirektorin der Uniqa in Salzburg. Ein insgesamt noch größerer Schaden wurde durch die Hagel- und Starkregenereignisse im Juni und August in Salzburg verursacht. "Die waren nicht so markant wie Hallein, verursachten bei uns aber einen Schaden von 18 Millionen Euro", rechnet Rathgeb ...