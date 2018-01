Neubau für AMS und Street-Dance-Center

Sollte in Salzburg-Schallmoos eine bisherige Brachfläche wie von den neuen Tiroler Eigentümern geplant, bebaut werden, hätte die Raumnot beim AMS ein Ende - und Salzburg würde außerdem ein neues Straßentanzzentrum bekommen.

Seit Jahren sucht das Arbeitsmarktservice 4500 m22 für die 110 Mitarbeiter der regionalen Geschäftsstelle. Denn die Landesgeschäftsstelle in der Auerspergstraße leidet unter Raumnot. AMS-Landeschef Siegfried Steinlechner: "Wir sind derzeit auf vier Standorte verteilt." Seit Herbst wurden sogar Flächen in der Schillerstraße in Itzling angemietet.