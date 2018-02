Neubau von Seniorenhaus in Salzburg wird fertig

In Itzling schafft die Stadt um 8,3 Mill. Euro 60 Plätze in Hausgemeinschaften.

Seit Herbst 2016 wird am Neubau des Hauses 4 des Seniorenwohnhauses Itzling der Stadt Salzburg gearbeitet. "Jetzt biegen wir in die Zielgerade", freut sich Hausleiterin Ulrike Weichinger. "Es geht flott voran". Am 26. Mai wird offiziell Eröffnung gefeiert. Dann stehen im 8,3-Millionen-Neubau 60 Plätze für Bewohner in fünf Hausgemeinschaften zur Verfügung.

"Das Gebäude wird richtig klass, mit Atrium, Marktplatz, schönem Festsaal und außen rundum Grün. Die 60 Garconnieren werden mit Vollholz möbliert. Im Erdgeschoß gibt es eine große Gartenterrasse, darüber in jedem Stockwerk ein gemütlich eingerichtetes Gemeinschafts-Wohnzimmer mit Küche und Balkon. Das wird ein richtiges Schmuckstück", sagt Weichinger.

Sie sucht aktuell noch Mitarbeiter. "Insbesondere benötigen wir Pflegeassistenten und Alltagsbegleiter. Das Modell Hausgemeinschaft zielt ja darauf ab, dass Aktivitäten und Tätigkeiten wie zuhause im Seniorenwohnhaus aufrechterhalten werden. Unser Motto dabei: So viel Eigenständigkeit wie möglich, so viel Hilfe und Pflege wie nötig."

(SN)