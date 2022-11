Gute Geschäfte mit dreckigen Autos: Waschanlagen-Riese kommt nach Salzburg

Eine Aktiengesellschaft errichtet um viele Millionen eine Autowaschanlage in Salzburg. Auf einem umkämpften Markt wird es künftig noch enger.

Herbert Oberscheider ist selbstbewusst, was das eigene Geschäftsmodell betrifft. "Wir setzen die Standards", sagt der Vorarlberger. Er ist als Vertreter einer in der Schweiz ansässigen Aktiengesellschaft auf Baustellenbesuch in Salzburg-Maxglan. Eine neue Autowaschanlage, die achte der Oberscheider AG, die erste in Salzburg, ist hier im Entstehen. "Wir verbauen nur beste Qualität mit deutschen Produkten", sagt er mit Blick auf das Förderband und die metallisch glänzenden Maschinen. "Die maschinelle Autowäsche findet bei uns komplett drinnen statt, wir haben ein sehr großzügiges ...