Neue Caritas-Zentrale in der Herrnau eröffnet

2017 war Baubeginn - am Donnerstagvormittag war es so weit: Die neue Caritas-Zentrale sowie der Pfarrkindergarten Herrnau wurden mit einem offiziellen Festakt eingeweiht.

Zwei Jahre wurde gebaut; seit wenigen Wochen ist die neue Zentrale der Caritas in der Friedensstraße bezogen. Mit einem Festakt samt Tag der offenen Tür wurde am Donnerstag Eröffnung gefeiert. Der Komplex umfasst Büros für 100 Mitarbeiter, Sozialberatung, Carla-Shop, zehn Mietwohnungen und den Pfarrkindergarten Herrnau. Investiert wurden rund zehn Millionen Euro.

Modern und energieeffizient

Der neue Gebäudekomplex, errichtet von der Heimat Österreich, ist nach modernsten Standards gebaut: Barrierefreiheit, Energieeffizienz mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe, einer Photovoltaikanlage am Dach und einer modernen Haussteuerungsanlage sowie ein offenes Raumkonzept lösen die bisherigen Arbeitsplätze in der alten Zentrale am Universitätsplatz ab. Dort gab es einfach nicht mehr genug Platz für alle, viele Bereiche waren über das ganze Stadtgebiet verteilt, lange Wege und schwierige interne Kommunikation waren die Folge. Das Haus ist für die Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerüstet.

Carla-Shops und Re-Integration in den Arbeitsmarkt

Die Themen Re-Use und Nachhaltigkeit ist heute wichtiger denn je. Im sechsten Carla-Shop in der neuen Zentrale werden gut erhaltene Second-Hand-Kleidung (mehr als 300 Tonnen Kleidung wurden 2018 gespendet) und Produkte aus den Caritas-Werkstätten angeboten. Außerdem leisten die Shops einen Beitrag zur Müllvermeidung und damit zum Umweltschutz. Mit dem Erlös aus den Carla-Shops finanziert die Caritas Projekte für Menschen in Notsituationen.

WiedereinsteigerInnen haben in den Shops die Möglichkeit auf einen beruflichen Neuanfang und Re-Integration in den Arbeitsmarkt. Auch für arbeitslose Jugendliche bietet die Caritas Salzburg mit carlavelorep ein Beschäftigungsprojekt. Hier lernen die Jugendlichen, Fahrräder zu reparieren, zu verkaufen und bekommen Unterstützung bei Bewerbungen. Mehr als 3.000 Räder wurden 2018 repariert, acht Jugendliche konnten in den Arbeitsmarkt vermittelt werden.

Armut und Obdachlosigkeit

17.000 Menschen sind in Salzburg von Armut betroffen. Die Gründe sind vielfältig: Schicksalsschläge, Trennungen, Krankheiten oder der Verlust der Arbeit. Wer Hilfe braucht, kann sich an die Sozialberatung der Caritas wenden. Dieser Bereich ist in der neuen Zentrale über einen von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkten Zugang erreichbar, damit die Menschen, die Rat und Hilfe suchen, anonym bleiben können. In den Beratungseinrichtungen arbeiten überwiegend SozialarbeiterInnen, finanziert wird das Angebot aus Spenden. Menschen in Not zu unterstützen ist das zentrale Anliegen der Caritas. Rund 1.500 Menschen sind in Salzburg von Wohnungsnot betroffen. Mit der Notschlafstelle im Haus Franziskus und der Jugendnotschlafstelle Exit 7 bietet die Caritas Basisversorgung für obdachlose Menschen.

Quelle: SN