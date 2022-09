Neue Carrera-World in Puch: Adneter Künstler besprüht die Modellwelt

Ein Airbrush-Künstler aus Adnet arbeitet für Kunden quer über den Globus. In der neuen Carrera-World sprühte er Hochhäuser und eine Wüste auf die Bahnen.

Der 34-jährige Daniel Hirscher fühlt sich in seine Kindheit zurückversetzt, wenn er die Handregler der Carrera-Bahn durchdrückt und sich mit seinem Vater, Gottfried Hirscher, duelliert. An diesem Vormittag gewinnt der Sohn. Das Modellauto des Vaters fliegt nach nur wenigen Fahrsekunden aus der Kurve und landet auf dem Autodach. Daniel Hirscher stammt aus Adnet und hat sein berufliches Leben der Airbrush-Kunst verschrieben. In den vergangenen Monaten verbrachte er viele Stunden in der neuen Carrera-World in Puch-Urstein. Aus seiner Airbrush-Pistole stammen die ...