Neue Carrera-World in Puch: Adneter Künstler besprühte die Modellwelt

Ein Airbrush-Künstler aus Adnet arbeitet für Kunden quer über den Globus. In der neuen Carrera-World sprühte er Hochhäuser auf die Modellrennbahn.

Der 34-jährige Daniel Hirscher fühlt sich in seine Kindheit zurückversetzt, wenn er die Handregler der Carrera-Bahn durchdrückt und sich mit seinem Vater, Gottfried Hirscher, duelliert. An diesem Vormittag gewinnt der Sohn. Das Modellauto des Vaters fliegt nach nur wenigen Fahrsekunden aus der Kurve und landet am Autodach. Daniel Hirscher stammt aus Adnet und hat sein berufliches Leben der Airbrushkunst verschrieben. In den vergangenen Monaten verbrachte er viele Stunden in der neuen Carrera-World in Puch-Urstein. Aus seiner Airbrush-Pistole stammen die Landschaftsbilder zweier Bahnen. Der Vater konstruierte und baute den Unterbau. "Diese hier soll eine Wünstenlandschaft darstellen, aber nicht zu sehr von der Strecke ablenken", sagt Daniel Hirscher beim Rundgang durch die neue Freizeitwelt, die am Freitag ihre Türen öffnet.

Ein verspieltes Kind stecke noch immer in ihn, sagt Daniel Hirscher. Im Jahr 2011 , im Alter von 24, meldete er das Lackierergewerbe an. "Er war ein guter Schüler und hat sich trotzdem für eine Lehre entschieden, er hätte aber auch Architekt werden dürfen", erinnert sich Vater Gottfried Hirscher. Nach der Hauptschule und Fachschule für Tischlerei entschloss sich Daniel Hirscher in die Fußstapfen des Vaters zu treten und eine Lehre als Tischler zu beginnen. Sogar den gleichen Lehrbetrieb als der Vater wählte der Junior, die Tischlerei Franek & Eibl in Adnet. Auch Lackierermeister darf er sich nennen. Seine Berufung fand Hirscher jedoch beim Zeichnen und später bei der Airbrushtechnik. Schon als Kind habe er leidenschaftlich gerne Modellflieger nachgezeichnet. In diesem Metier macht der Unternehmen inzwischen auch den größten Umsatz. "Ich habe mich auf die Lackierung von Modellfliegern spezialisiert und werde von internationalen Kunden dafür beauftragt", sagt Hirscher. Einen großen, echten Rettungshubschrauber habe er für ein Tiroler Unternehmen schon lackieren dürfen. Viele seiner beruflichen Ziele habe er schon erreicht - nur ein von ihm entworfenes Design würde er gerne auf einen richtigen Hubschrauber zeichnen. Die meisten Modellflieger, die Daniel Hirscher gestaltet, stammen aus der Hand des Vaters. Dieser blieb dem Tischlergewerbe zwar treu, ist jedoch inzwischen nur mehr als Holzmodellbauer aktiv und baut exklusive Modellflieger. "Kürzlich haben wir erst ein großen Modellflugzeug für einen Kunden in Ecuador geliefert", erzählt Gottfried Hirscher. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur einen Kilometer trennen die Werkstätten der Unternehmer in Adnet voneinander. Dass immer weniger junge Menschen einen Lehrberuf in Betracht ziehen, versteht Daniel Hirscher nicht. "Das wird sich wieder ändern, wir brauchen das Handwerk, viele können nicht einmal mehr einen Nagel in die Wand schlagen", sagt Hirscher. Der junge Adneter verzichte auf Digitalisierung und Automatisierung bei seinem Handwerk. "Kopf und Hand müssen zusammenpassen", dann stimme seine Arbeit. Er möchte ständig Neues entwickeln. Die Genauigkeit und den Blick für die Details habe er aus der Tischlerlehre mitgenommen. Oftmals gebucht werde er auch für die Oldtimer-Linierung, die er mit der Hand zeichne. Kunden wie das Unternehmen Carrera seien zu ihm über Mundpropaganda gekommen. Auch über soziale Netzwerke erhalte er viele Aufträge. "Vor allem im Bereich der Modelllackierungen und Linierung gibt es nur wenige Anbieter weltweit." Kundinnen und Kunden würden fieberhaft nach Unternehmen suchen, die ihnen Modellflieger und Autos bauen.

Die drei Bahnen in der Carrera-World in Puch, die zwischen 15 und 25 Meter lang sind, stammen aber nicht nur aus der Sprühpistole von Hirscher, auch die Oberalmerin Tamara Soma Volgger gestaltet mit Graffiti-Elementen die Umgebung der Rennbahnen.

Eröffnet wird die Carrera-World am kommenden Freitag um 13 Uhr mit einem großen Familienfest. "Auch Foodtrucks wird es geben", sagt der Carrera-Marketingdirektor und Projektleiter der Carrera-World, Roger Kettler. Ein Shop, ein kleines Museum und eine historische Bahn wurden in die Carrera-World integriert. "Der Eintritt ist frei." Vorab online oder an der Kassa gebucht werden müssen nur die großen Carrera-Bahnen. 30 Minuten Fahrpass kosten pro Bahn (max. sechs Autos) 20 Euro. Vorschulkinder können kostenlos erste Erfahrungen sammeln. An fünf Tagen (Mi. bis So.) hält die neue Welt für Besucherinnen und Besucher offen.