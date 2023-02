Neue Chefin für Salzburger Anton Pustet Verlag

Michaela Schachner übernimmt mit 1. März die Geschäftsführung des Verlags Anton Pustet mit Sitz in Salzburg. Die 45-jährige gebürtige Oberösterreicherin aus Wolfern hat in Salzburg studiert und später in München im Kinder- und Geschenkbuch-Lektorat bei Droemer Knaur gearbeitet. Von 2016 bis 2022 war sie für die Verlage Prestel und Manesse bei Penguin Random House tätig. Mit dem Schritt zu einem "kleinen, unabhängigen Verlag" nach Salzburg erfülle sie sich den Wunsch, "wieder näher dran zu sein" und gestalten zu können. Ihr Motto laute: "Aus dem Leben vor Ort zu erzählen und dabei den Blickpunkt immer wieder zu verändern", schildert Schachner.