Seit Mai gehört die Steinterrasse wieder den Salzburgern. Im September erblüht im Erdgeschoß ein rundum rosiges Lokal.

Die Leidenschaft für Rosen liegt bei Birgit Schattbacher in der Familie. "Schon meine Uroma Emilie aus Wien hat Rosen geliebt, am Sterbebett habe ich ihr versprochen, dass ich etwas mit Rosen machen werde", sagt die Pinzgauerin. So kam es dann ...